2G-Hammer! So reagieren die großen Sportklubs

„Wir haben vermutet, dass die 2G-Regel kommen wird. Aber dass es so plötzlich kommt, hat uns dann doch überrascht.“ So oder so ähnlich reagierten Wiens größte Sportklubs auf die von Bürgermeister Michael Ludwig verkündete Corona-Neuregelung ab 1. Oktober, wonach nur noch geimpfte und genesene Personen an Veranstaltungen ab 500 Zuschauern drinnen und draußen teilnehmen dürfen.