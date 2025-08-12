Leobendorfs Auferstehung: zwei Spiele, zwei Siege!

Zweites Spiel, zweiter Sieg! Für Leobendorfs Ostliga-Kicker läuft es nach der letztjährigen Seuchensaison heuer ganz nach Wunsch. Mit einem 3:2-Sieg in Krems ist man mit dem FC Marchfeld (2:0 bei TWL Elektra) ungeschlagen an der Spitze. Im Video gibt es die Highlights der zweiten Ostliga-Runde.