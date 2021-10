QWIC Premium Q: 5000-Euro-E-Bike am Prüfstand

Das fix verbaute Schloss, wie es in Holland jeder hat, ist etwas hakelig in der Verwendung, erfüllt aber seinen Zweck. Damit das 25-Kilo-Fahrzeug nicht weggetragen werden kann, ketten wir es zusätzlich mit einem dicken konventionellen Fahrradschloss an alles, was nicht entfernt werden kann: Bäume, Geländer, Fahrradparkplätze.