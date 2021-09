Immergrün: Diese Pflanzen sind winterhart! Kopieren

Lavendel gehört in jeden Garten. Nicht alle Sorten von Lavendel sind winterhart. Einige Arten des beliebten Lippenblütler halten den frostigen Temperaturen allerdings Stand. So auch diese Lavendelstauden, die nicht nur hübsch aussehen, sondern auch besonders leicht zu pflegen sind. Es wird allerdings empfohlen, auch diese Sorte Lavendel an einen sicheren Ort zu pflanzen. Immerhin gedeiht Lavendel auch in der Wildnis in geschützten Lagen am besten. Die Lavendelpflanzen eignet sich zum Setzen in einen Topf oder ins Freibeet.



Inhalt: 9 Stück

Preis: 14,95 €

Hier geht‘s zum Lavendel.