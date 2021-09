FPÖ-Triumph, bittere Pillen für Welser SPÖ und ÖVP

In ein blaues Tollhaus verwandelte sich gestern das Gösser-Bräu am Welser Kaiser-Josef-Platz. Bis spät in die Nacht hinein feierte die FPÖ einen fulminanten Wahlerfolg. Stadtchef Andreas Rabl triumphierte mit rund 60 Prozent bei der Bürgermeisterwahl. „Ein unglaubliches Ergebnis“, jubelte der 48-Jährige. Die Hoffnungen auf eine Stichwahl musste SPÖ-Kandidatin Petra Wimmer nach den ersten Auszählungen der Wahlsprengel aufgeben. „Ein enttäuschender Ausgang nach zwei Jahren harter Arbeit. Der Amtsbonus war entscheidend“, sagte Wimmer.