Eine hochwertige und rasche Gravur von Gläsern

In großer Stückzahl

Durch die moderne Technik können unterschiedliche Gläser – vor allem aber Weingläser – individuell und in großer Stückzahl beschriftet werden. Zusätzlich wird ein QR-Code im Miniformat erzeugt, welcher auf die Herkunft der Gläser schließen lässt und somit Fälschungen vorbeugt. „Der Code ist mit freiem Auge kaum sichtbar und enthält eine eindeutige Seriennummer bei einer Größe von weniger als 0,7 Millimeter“, so der 28-Jährige, der für den Produktionsstandort in Klagenfurt noch Mitarbeiter sucht: „Sie sollten allgemein technisch interessiert sein.“