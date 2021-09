Alko-Lenker (59) erfasste in Innsbruck Radfahrer

Gegen 17.30 Uhr war der laut Polizei alkoholisierte Mann mit seinem Auto auf der Müllerstraße in Innsbruck in Richtung Westen unterwegs. „Zur gleichen Zeit fuhr ein 37-jähriger Deutscher mit seinem Fahrrad auf dem Radfahrstreifen in Richtung Norden“, heißt es seitens der Exekutive. Der Radfahrer wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert.