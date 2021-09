Moderna-Chef rechnet 2022 mit Pandemie-Ende

Erster „Booster“-Impfstoff in den USA genehmigt

Die USA haben indes einen ersten Corona-Impfstoff für Auffrischungen („Booster“) zugelassen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigte am Mittwoch das Vakzin von Biontech/Pfizer für Menschen über 65 Jahre, Erwachsene mit hohem Risiko für eine schwere Erkrankung sowie für Personen in Berufen mit hohem Ansteckungsrisiko. Diese können sich sechs Monate nach der zweiten Impfung nun eine dritte Dosis spritzen lassen.