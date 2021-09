Frau von tonnenschwerem Elektroschlepper überrollt

Von einem tonnenschweren Elektroschlepper überrollt wurde Mittwochnachmittag eine 31-jährige Nikolsdorferin in einer Werkstatt ihres Heimatortes in Osttirol. Die Frau hatte ihrem 41-jährigen Bekannten bei Reparaturarbeiten geholfen, als aus noch unbekannter Ursache das Armaturenbrett auf das Gaspedal fiel und das Fahrzeug nach vorne rollte. Die Frau musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber C 7 ins LKH Villach geflogen werden.