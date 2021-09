Virtuelles Handy-Museum eröffnet im November

Jahrzehnte nach dem Markteintritt wird das Mobiltelefon ein Fall fürs Museum: In Großbritannien soll im November ein virtuelles Museum über die Geschichte des Handys eröffnen. Die Macher wollen mit ihrer Ausstellung, in der mehr als 2000 Modelle von 200 verschiedenen Herstellern zu sehen sein werden, die Geschichte der Geräte nachzeichnen - von sperrigen Telefonen in der Dimension einer Autobatterie bis hin zu neuesten High-End-Modellen.