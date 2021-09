Wiko Power U30: Es läuft und läuft und läuft ...

Diverse Abstriche

An Durchhaltevermögen mangelt es dem Gerät demnach nicht, dafür müssen in dieser Preisklasse erfahrungsgemäß an anderer Stelle diverse Einbußen in Kauf genommen werden. So ist das IPS-Display mit seinen 6,82 Zoll in der Diagonale zwar riesig, mit seinen 720 x 1640 Pixeln allerdings vergleichsweise niedrig auflösend und auch nicht sonderlich hell. MediaTeks G35-Achtkerner liefert im Zusammenspiel mit vier Gigabyte RAM ausreichend Vortrieb für gängige Web- und Office-Anwendungen, die dazugehörige PowerVR-GE8320-GPU von Imagination Technologies stammt jedoch bereits aus dem Jahr 2014 und tut sich mit modernen, anspruchsvolleren Spielen entsprechend schwer.