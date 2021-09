Betrunkener Klagenfurter (78) überfährt 31-Jährige

Ein 78-jähriger Klagenfurter lenkte am Dienstag gegen 17.45 Uhr seinen Pkw auf der Hauptstraße in Krumpendorf aus Klagenfurt kommend. An der Kreuzung zur Schlossallee wartete er den Gegenverkehr ab und bog in weiterer Folge nach links in die Schlossallee ein. Zur selben Zeit überquerte eine 31-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Klagenfurt Land die Schlossallee.