Heiliger kehrt jetzt zu seinen Vögeln zurück

Kopie wird aufgestellt

Möglicherweise trugen die Wirren der Zwischenkriegszeit und des Zweiten Weltkrieges seinerzeit dazu bei, dass die Statue an dem Standort vor den Toren Wiens landete, ihr Sockel blieb allerdings in Lainz. Und genau drauf soll die Heiligenfigur - nach sorgfältiger Renovierung - wieder gesetzt werden. Vor dem Tierschutzhaus in Vösendorf wird künftig eine Kopie des Tierschutzpatrons aufgestellt. „Das Gedenken an diesen großen Kirchenmann bleibt aber immer bei uns“, betont Vereinspräsidentin Madeleine Petrovic.