Grafikkarten-Preise gehen wieder durch die Decke

Wer darauf gehofft hatte, in absehbarer Zeit eine Grafikkarte zur Preisempfehlung (UVP) des Herstellers zu erstehen, muss sich weiter in Geduld üben. Nachdem im Sommer die Preise ein wenig gesunken waren, aber immer noch weit über der Herstellerempfehlung lagen, steigt das Preisniveau derzeit wieder rasant an, berichtet „Computerbase“.