1000 Euro für illegal kopiertes Grafikkarten-Foto

Verschärft wird die Situation durch den Boom bei Digitalwährungen wie dem Bitcoin: Hier kaufen sogenannte Miner im großen Stil Grafikkarten auf, um damit digitales Geld zu erzeugen. Die Knappheit ist mittlerweile so groß, dass selbst ältere Grafikkarten zu verblüffend hohen Preisen Abnehmer finden. Nvidia will gegensteuern, indem die Mining-Leistung neuer Geforce-Grafikkarten in der Treiber-Software gedrosselt wird. Gleichzeitig wurden Karten speziell für Miner angekündigt.