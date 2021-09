Überschlag mit Auto endete für Lenker glimpflich

Montag um 14.45 Uhr geriet der 70-Jährige mit seinem Pkw auf der Mötzer Straße talwärts fahrend im Gemeindegebiet von Mieming auf das Straßenbankett. Der Pkw kam in der Folge ins Schleudern und überschlug sich. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde in das Krankenhaus nach Zams gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Einsatz standen die FFW Mieming, die Rettung Mötz und die Polizei Silz.