Multi-Kulti mit viel Kebap auf dem Griesplatz

Die Polizeistation in der Karlauerstraße ist die am stärksten belastete und auch am stärksten besetzte in Graz. Und auch wenn keine genauen Zahlen darüber rausgerückt werden, ist eines fix: Konflikte, in die mehrere Personen verwickelt sind und die nicht selten mit Körperverletzungen einhergehen, finden in Gries öfter statt als in anderen Grazer Stadtteilen.