Entscheidet ein Lacher die Wahl, Herr Botschafter?

Aber könnte es nicht am Schluss das Zünglein an der Waage sein?

Abgerechnet wird am Schluss. Das Rennen ist viel zu knapp, als dass man ernsthaft sagen könnte, was den Ausschlag in welche Richtung gegeben hat. Das macht diese Wahl ja so enorm spannend. So spannend habe ich es noch nie erlebt, und ich erinnere mich mit meinen 55 Jahren an mehrere Wahlen, die ebenfalls knapp waren.