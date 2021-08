Kurz bei Merkel: „Danke für gute Zusammenarbeit“

Kurz: „Arbeitsplätze in Europa schaffen und sichern“

Vor dem Treffen mit Merkel kam Kurz mit deutschen Unternehmensvertretern zusammen, um über die aktuelle volkswirtschaftliche Situation in Europa zu diskutieren. „Gerade in Zeiten der Krise ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten, um Arbeitsplätze in Europa zu schaffen und zu sichern“, so Kurz auf Twitter.