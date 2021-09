Corona: Viele Versäumnisse und drei Hoffnungen

In der Theorie verspricht das gemeinsame Befolgen der Maßnahmen den größten Nutzen für die Gesellschaft, das ist mir klar. Weil ja so alle Beschränkungen am schnellsten wieder aufgehoben werden. Den Haken daran beschreiben Mathematiker in der sogenannten Spieltheorie: Eine Rechnung mit der Bereitschaft zur Zusammenarbeit aller geht nur auf, wenn jeder weiß, dass der jeweils andere es nicht auf meine Kosten besser haben will. Wer gesundheitsbewusst ist und täglich sieht, dass viele Regeln ignoriert werden, fühlt sich betrogen.

Richtig. Mein Lieblingsbeispiel sind Restaurants, die es nicht der Mühe wert finden, die 3-G-Regel zu kontrollieren. Da zahlt der Steuerzahler doppelt, weil wir solche Gaststätten schon im Lockdown mit dem Rettungsschirm der Regierung durchgefüttert haben. Nun sind sie für höhere Kosten im Gesundheitssystem mitverantwortlich, wenn sich Leute dort anstecken. Es wäre eine Idee, die korrekt agierenden Betriebe in einer öffentlichen Liste auszuzeichnen, aber zugleich die schwarzen Schafe aufzuzählen. Das gilt für jede Branche.