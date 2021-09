„S34-Gegner wollen doch nur Kaulquappen retten“

„Für die Blauen sind wir also nicht mehr wert als ein bisserl Froschlaich“, kam prompt der empörte Konter aus der Bauernschaft, die ihre Heimat verlieren würde. Genau deswegen war – wie berichtet – Greenpeace-Europachef Egit mit Aktivisten an den Schauplatz des „geplanten Öko-Verbrechens an der Umwelt“ geeilt. Seine Kampfansage war zwar sanfter, aber ebenso eindeutig: „Das fossile Bauprojekt bedroht Natur und Existenz von knapp 40 Bauernfamilien.“