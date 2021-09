Steuerreform: ÖVP zeigt Verständnis für Autofahrer

Steuerreform nicht auf Kosten der Autofahrer

Die Regierungsvertreter, die am Donnerstag allesamt von der Volkspartei gestellt wurden, waren bemüht klarzustellen, dass die anstehende Steuerreform keinesfalls auf Kosten der Autofahrer im ländlichen Raum gehen werde. Finanzminister Gernot Blümel sagte in seiner Rede, es sei „völlig klar“, dass man in ländlichen Regionen mehr auf das Auto angewiesen sei: „Das wird sich auch wiederfinden in dieser Steuerreform.“