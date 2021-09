„Klimafreundliches Verhalten wird günstiger“

Aus dem 1-2-3-Klimaticket wurde das „Klimaticket Now“ - wohl deswegen, weil die „eins“ und die „zwei“ noch in Arbeit sind, auch mit der Ostregion wird noch verhandelt. Aber Gewessler wollte starten, denn: „Seit 15 Jahren steht dieses Ticket in Regierungsprogrammen. Ich will die Menschen nicht mehr länger warten lassen.“ Bis zum geplanten Start am Nationalfeiertag könnten die Verhandlungen mit der Ostregion durchaus abgeschlossen sein: „Wir sind in sehr konstruktiven und sehr intensiven Verhandlungen.“