Epidemiologin: Ungeimpfte zögern Pandemie hinaus

Die Epidemiologin Eva Schernhammer von der MedUni Wien hat am Donnerstag im Ö1-„Morgenjournal“ gesagt, dass der ins Stocken geratene Impffortschritt in Österreich die Corona-Pandemie hinauszögere. „Es bewegt sich derzeit fast nichts, wir bräuchten deutlich mehr Fortschritt bei der Impfquote“, so Schernhammer. Sie geht von weiteren Maßnahmen für Ungeimpfte spätestens im Oktober aus und kann sich 1G auch in der normalen Gastronomie vorstellen.