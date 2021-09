Ein Rückzugsort für die Freunde von Stefan (15)

Es läuft leise Musik, ein Gedenkbuch liegt auf, und man kann ganz für sich sein, seinen Gedanken freien Lauf lassen. In der Kapelle im Gymnasium Dachsberg in Prambachkirchen hat die Schule einen Rückzugsort für die Freunde von Stefan eingerichtet. Dass der beliebte Jugendliche nicht mehr da ist, ist für viele noch immer schwer zu fassen. Am Weg zur Schule krachte der 15-Jährige am Dienstag mit seinem Moped in ein stehendes Auto, wurde in den Gegenverkehr geschleudert und starb noch an Ort und Stelle.