Direktor: „Verspüre eine einzige Sprachlosigkeit“

„Ich bin jetzt bereits seit 20 Jahren Direktor, aber heute ist mit Abstand der traurigste Tag“, zeigte sich Pater Ferdinand Karer, Direktor des Gymnasiums Dachsberg in Oberösterreich, am Dienstag tief betroffen. Der erst 15-jährige Stefan H. verunglückte am Weg zur Schule tödlich. Und auch in Laakirchen starb ein 15-Jähriger bei einem Mopedunfall.