Crash an der Sterneck-Kreuzung

Am Dienstagabend kam es in Salzburg in der Linzer Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Eine 34-jährige Motorradfahrerin fuhr von der Schallmooser Hauptstraße kommend in Richtung Gnigl. Auf der Sterneckkreuzung bog ein 24-jähriger PKW-Lenker nach links in die Ignaz-Härtl-Straße ab. Dabei kam es im Kreuzungsmittelpunkt zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Motorradlenkerin kam zu Sturz und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde mit der Rettung in das UKH Salzburg gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der PKW-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Alkotest verlief bei beiden Lenkern negativ.