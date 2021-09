Rollstuhlfahrer stürzt in Wörthersee und ertrinkt

Tragischer Zwischenfall in Reifnitz am Wörthersee: Ein Rollstuhlfahrer stürzte dort am Dienstagnachmittag von einem Steg ins Wasser. Augenzeugen reagierten geistesgegenwärtig und bargen den 74-Jährigen. Sie versuchten auch noch, den Mann wiederzubeleben; doch auch der Notarzt konnte nicht mehr helfen..