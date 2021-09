Ein Schulstart mit Maske und Ungewissheit

Am Montag läuteten in den Klassenzimmern in ganz Kärnten wieder die Schulglocken. Ob Taferlklassler oder Maturanten – die Freude über den ersten Schultag war groß. Dennoch gilt es, einige Corona-Hürden zu meistern. Pro Woche stehen etwa zwei Antigentests und ein PCR-Test am Programm.