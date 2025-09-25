Zehn Tage Gaude und G’schäfte um den Michaelitag

Zwei Wochen vor Marktbeginn rücken Trabantengarde und Stadtkapelle sowie Volkstumsgemeinschaft aus, um mit Politik und Bürgern die Freyung vor dem Rathaus aufzustellen. Der hölzerne Arm, der das Schwert in die Höhe hält, ist das Symbol für den freien Markt, auf dem Kaufleute die Geschäfte fair abwickeln. Die Freyung von Klagenfurt wurde, so haben es die Recherchen des bereits verstorbenen Hobbyhistorikers Reinhold Gasper ergeben, 1793 angefertigt und diente als Vorlage für die St. Veiter Freyung, die zuvor verloren gegangen war. Am letzten Samstag im September, heuer am 27., startet um 10 Uhr am Bahnhofsvorplatz der große Umzug zum Wiesenmarktgelände. 1700 Aktive in etwa 70 Gruppen werden erwartet; Tausende Besucher bestaunen das bunte Treiben.