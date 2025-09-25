Mordverdächtiger Winzer ist nun auch insolvent

Medikament ohne Einwilligung verabreicht

An einer wohlhabenden, schwer kranken Witwe (71) aus Niederösterreich. Die Frau sei dem um 14 Jahre Jüngeren „verfallen“ gewesen, heißt es vonseiten der Kripo; der Mann habe sie daher leicht dazu gebracht, ihm ihr ganzes Vermögen zu überlassen. Und ihr, nachdem sie eine Sterbeverfügung gemacht hatte, das für einen „bewilligten Suizid“ vorgesehene Medikament – angeblich gegen ihren Willen – verabreicht.