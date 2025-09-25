„gemeinsam:skupno“: So klappt sprachliche Vielfalt

Manche sind aber noch zurückhaltend. „Nur sechs Prozent der Befragten kommen aus rein deutschsprachigen Familien“, berichten Schüler der zweisprachigen HAK aus einer selbst durchgeführten Studie. „Dabei sind gute Deutsch- und Slowenischkenntnisse eine Schlüsselfähigkeit.“ Die Studie zeigt auf, wie wichtig Sport- und Musikvereine, aber auch die Kirche, für den Spracherwerb sind. Und die 7a des slowenischen Gymnasiums sang Kinderlieder als Beispiel für spielerisches Erlernen einer Zweitsprache.