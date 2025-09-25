In der SPÖ brodelt es wegen des Lobautunnels

Demonstration am Freitag

Mit der Aussage zum Naturschutzgebiet nahm Moitzi Bezug auf die ehemalige Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne). „Mit dem Abrissbagger reißt die Wiener SPÖ nicht nur Natur nieder. Sie nimmt unseren Kindern auch das Vertrauen, dass Politik alles tut, damit sie eine gute Zukunft haben können“, hatte diese gesagt. Auch Umweltschutz-NGOs wie GLOBAL 2000 und Greenpeace kritisieren den Bau des Lobautunnels. Für Freitag, 26. September, um 9 Uhr ist eine Demonstration vor dem Verkehrsministerium in Wien angekündigt. Dazu rufen unter anderem GLOBAL 2000, Fridays For Future und die Initiative „LobauBleibt“ auf.



Hier sehen Sie ein Statement von Grünen-Chefin Leonore Gewessler: