Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Produktionsstopp

So wirkt sich Stellantis-Pause auf Österreich aus

Wirtschaft
25.09.2025 19:23
Der Autohersteller Stellantis hat am Mittwoch Produktionspausen in mehreren europäischen Werken ...
Der Autohersteller Stellantis hat am Mittwoch Produktionspausen in mehreren europäischen Werken angekündigt.(Bild: AFP/THIBAUD MORITZ)

Europas zweitgrößter Autohersteller Stellantis hat ein- bis zweiwöchige Produktionspausen in mehreren europäischen Werken angekündigt. Auf Österreich hat das kaum Auswirkungen. Österreich-Chef Markus Wildeis sprach von einer „Adaptierung der Kapazitäten“.

0 Kommentare

Mehr als dass ein bestelltes Auto etwas später ausgeliefert werde, sei aber nicht zu erwarten. Grund für die vorübergehend stillgelegten Produktionsbänder ist die schwache Nachfrage in Europa. Der Markt habe sich seit 2020 nicht mehr erholt, sagte Wildeis. Er führte am Donnerstag neue verpflichtende Sicherheitssysteme an, die Autos teurer machten, aber auch die Konjunktur und die älter werdende Gesellschaft. Zudem führe die politische Debatte um das Verbrennerverbot ab 2035 zu Verunsicherung.

Viele Kundinnen und Kunden würden abwarten, eine Rückkehr in die „alte Zeit“ gehe nicht. Europas Kfz-Hersteller produzieren derzeit sowohl Autos mit Verbrennungsmotoren als auch welche mit Elektromotoren. Die Konkurrenz aus China hätte diese Doppelgleisigkeiten nicht. Ungefähr 120 chinesische Hersteller versuchen laut Wildeis gerade, ihre Überkapazitäten über Europa abzubauen.

Lesen Sie auch:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gegen den geplanten Stellenabbau bei Bosch protestiert.
Auch in Österreich
Autozulieferer Bosch streicht weitere 13.000 Jobs
25.09.2025
Milliardenverlust 2025
Autokonzern Stellantis unterbricht Produktion
24.09.2025

Worauf bei E-Autos geachtet wird
Käuferinnen und Käufer schauen bei Elektroautos insbesondere auf den Preis und die Reichweite. Bei teureren Autos seien elektrische bereits gleichauf mit jenen, die noch mit Benzin oder Diesel fahren, sagte Wildeis. Im günstigsten Segment gebe es aber einen Preisunterschied.

Stellantis bietet 40 vollelektrische Pkw und zwölf Elektronutzfahrzeuge an, ist zudem am chinesischen E-Autobauer Leapmotor beteiligt. Wie berichtet, sind Werke in Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Spanien von dem vorübergehenden Produktionsstopp betroffen. In Österreich produziert das Unternehmen seit 2024 nicht mehr. Zu dem Konzern gehören unter anderem Marken wie Peugeot, Fiat und Chrysler. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
269.982 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
205.161 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Tennis
Tennis-Ass blamiert sich gegen Nummer 196 der Welt
152.824 mal gelesen
Die nächste bittere Niederlage für Daniil Medwedew!
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1714 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1437 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1284 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Mehr Wirtschaft
Umsatz gestiegen
So trotzt Intersport Wetter und Konsumflaute
Produktionsstopp
So wirkt sich Stellantis-Pause auf Österreich aus
Krone Plus Logo
VW-Chef Blume
„Da haben wir ein Stück die Zeit verschlafen“
Teuerung wird bleiben
Lebensmittel kosten ein Drittel mehr als Ende 2019
Auch in Österreich
Autozulieferer Bosch streicht weitere 13.000 Jobs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf