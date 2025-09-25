So wirkt sich Stellantis-Pause auf Österreich aus

Mehr als dass ein bestelltes Auto etwas später ausgeliefert werde, sei aber nicht zu erwarten. Grund für die vorübergehend stillgelegten Produktionsbänder ist die schwache Nachfrage in Europa. Der Markt habe sich seit 2020 nicht mehr erholt, sagte Wildeis. Er führte am Donnerstag neue verpflichtende Sicherheitssysteme an, die Autos teurer machten, aber auch die Konjunktur und die älter werdende Gesellschaft. Zudem führe die politische Debatte um das Verbrennerverbot ab 2035 zu Verunsicherung.