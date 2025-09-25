Vorteilswelt
Offizielle Vorstellung

Maple, Zayu und Clutch: FIFA zeigt WM-Maskottchen

Fußball International
25.09.2025 19:23
Die drei WM-Maskottchen
Die drei WM-Maskottchen(Bild: x.com/FIFAWorldCup)

Die Fußball-WM 2026 wird von drei offiziellen Maskottchen begleitet. 

Maple der Elch, Zayu der Jaguar und Clutch der Weißkopfseeadler sollen die Gastgeber Kanada, Mexiko und die USA symbolisieren, wie der Weltverband FIFA bekannt gab.

„Die drei Maskottchen sind für die unglaubliche, fröhliche Atmosphäre bei diesem bahnbrechenden Turnier entscheidend“, wurde FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Mitteilung zitiert. Die WM findet mit 48 Teams vom 11. Juni bis 19. Juli statt.

