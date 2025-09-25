„Es fühlt sich einfach gut an, helfen zu können“

Natascha Zeiler, Mitarbeiterin des NÖ-Landesklinikums Mödling, engagiert sich in ihrer Freizeit für Hilfsprojekte in Afrika. Sogar ihren Urlaub „opfert“ sie, um vor Ort in Namibia zu helfen.
Während andere einen Afrika-Urlaub am Strand oder bei einer Safari verbringen, nutzt Natascha Zeiler diese Zeit auf eine andere, ganz besondere Art und Weise. Bereits zum zweiten Mal hat sie in diesem Sommer ihre Koffer für einen Auslandseinsatz im Dienste einer namibischen Naturschutzorganisation gepackt. „Diese Vereinigung leistet humanitäre Hilfe und unterstützt Projekte zum Wildtierschutz sowie in der Umweltbildung“, erklärt die Mitarbeiterin des Landesklinikums in Mödling.
Persönlich vor Ort anpacken
Dort ist Zeiler in der medizinischen Administration sowie im Vorstandssekretariat der Neurologie tätig. Doch ihre freie Zeit verbringt sie damit, freiwillig soziale Projekte in Namibia zu unterstützen. Im Urlaub reist sie sogar in das ferne Land und packt persönlich mit an. „Ich bin überzeugt, dass ich damit vor Ort einen Beitrag zur konkreten Hilfe für notleidende Menschen leisten kann“, begründet die Spitalsmitarbeiterin ihren Einsatz.
Andere mögen aus einem Bade- oder Abenteuerurlaub frische Kräfte schöpfen, Natascha Zeiler tut dies bei ihrem Engagement in Namibia: „Das ist unglaublich bereichernd, man lernt die Kultur und das Land auf eine ganz andere Weise kennen.“
Nächster Urlaub schon verplant
Dass sie dafür ihre Urlaubstage investieren muss, stört sie nicht: „Es fühlt sich einfach gut an, etwas Sinnvolles zu tun und helfen zu können.“ Bereits jetzt ist Zeilers nächster Urlaub im kommenden Jahr verplant – natürlich mit einem weiteren Hilfseinsatz in Namibia.
