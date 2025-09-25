„Es fühlt sich einfach gut an, helfen zu können“

Während andere einen Afrika-Urlaub am Strand oder bei einer Safari verbringen, nutzt Natascha Zeiler diese Zeit auf eine andere, ganz besondere Art und Weise. Bereits zum zweiten Mal hat sie in diesem Sommer ihre Koffer für einen Auslandseinsatz im Dienste einer namibischen Naturschutzorganisation gepackt. „Diese Vereinigung leistet humanitäre Hilfe und unterstützt Projekte zum Wildtierschutz sowie in der Umweltbildung“, erklärt die Mitarbeiterin des Landesklinikums in Mödling.