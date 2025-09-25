Vorteilswelt
Waldy jun. ist zurück

„Ich fahre, bis ich Rennopa mit 65 Jahren bin!“

Kärnten
25.09.2025 16:00
Hermann Waldy jun. vor seinem Boliden.
Hermann Waldy jun. vor seinem Boliden.

Der Kärntner Vorzeige-Pilot Hermann Waldy jun. (49) ist zurück! Im neuen Boliden soll bei der Bergmeisterschaft in St. Agatha (OÖ) am Samstag und Sonntag der Klassensieg her.

Dieser Mann ist PS pur – und hat in Sachen österreichische Bergmeisterschaft längst nicht genug. . .

Pünktlich zum Heimrennen in St. Agatha (OÖ) am Samstag und Sonntag, zu dem 15.000 Zuseher an der Strecke erwartet werden, meldet sich Kärntens Motorsport-Ass Hermann Waldy jr. (49) im blank polierten, giftgrünen Boliden zurück!

Hermann Waldy jun. zum 24. Mal in St. Agatha dabei
Der Turbomotor des 400 PS-starken Wolf GB08 F Mistral wurde komplett neu gebaut, Block und Kurbeltrieb generalüberholt. „Wir haben gut getestet. Ich will den Klassensieg“, so der Routinier, der seit dem technischen Ausfall beim Rechbergrennen Ende April pausierte und so keine Chance mehr auf die Titelverteidigung hat, selbstbewusst.

Rennfahrerkollege Karl Schagerl (li.) sorgte für die perfekte Überholung von Motorblock und ...
Rennfahrerkollege Karl Schagerl (li.) sorgte für die perfekte Überholung von Motorblock und Kurbeltrieb.

Er kennt die Strecke in- und auswendig: „Ich fahre St. Agatha zum 24. Mal, habe dadurch Vorteile gegenüber jüngeren Fahrern. Es ist eine flache Strecke mit hoher Durchschnittsgeschwindigkeit. Da fliegst du mit 190 km/h in die Zielgerade.“

Der Vollblutpilot denkt mit 49 Jahren noch längst nicht daran, auf die Bremse zu treten: „Mit uns Bergfahrern ist das wie mit dem Wein: Je älter, desto besser“, so der Feldkirchner, „mit 55 ist man im besten Alter. Bis ich 65 und ein Rennopa bin, geb ich weiter Gas, solange ich fit bin!“

Ganz der Vater! Hermann Waldy sen. nahm ja noch mit 69 Jahren im Formel 3000 an der Bergmeisterschaft teil, ehe er 2017 verstarb.

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
