Beifahrerin verletzt

Traktor kippte auf Wurzenpassstraße um

Kärnten
25.09.2025 19:42
Zwei Feuerwehren standen nach dem Traktorunfall auf der Wurzenpassstraße im Einsatz.
Zwei Feuerwehren standen nach dem Traktorunfall auf der Wurzenpassstraße im Einsatz.(Bild: Spitzbart Wolfgang)

Ein Fahrfehler der 16-jährigen Lenkerin dürfte der Grund für den Traktorunfall auf der Wurzenpassstraße gewesen sein. Die Beifahrerin wurde verletzt.

Auf der Wurzenpassstraße lenkte am Samstag nach 16 Uhr eine 16-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land einen Traktor talwärts. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers dürfte sie auf den rechten Fahrbahnrand gekommen sein.

Dadurch wurde der Traktor zurück auf die Straße geschleudert und kippte auf die rechte Seite um. Durch diesen Unfall wurde die 16-jährige Beifahrerin verletzt. Sie begab sich selbstständig zur Abklärung ins LKH Villach.

Ein Alkotest an der Lenkerin verlief negativ.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Arnoldstein und Riegersdorf/Siebenbrünn.

