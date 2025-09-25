Traktor kippte auf Wurzenpassstraße um

Gaza-Hilfsflotte setzt Reise nach Angriff fort
Ein Fahrfehler der 16-jährigen Lenkerin dürfte der Grund für den Traktorunfall auf der Wurzenpassstraße gewesen sein. Die Beifahrerin wurde verletzt.
Auf der Wurzenpassstraße lenkte am Samstag nach 16 Uhr eine 16-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land einen Traktor talwärts. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers dürfte sie auf den rechten Fahrbahnrand gekommen sein.
Dadurch wurde der Traktor zurück auf die Straße geschleudert und kippte auf die rechte Seite um. Durch diesen Unfall wurde die 16-jährige Beifahrerin verletzt. Sie begab sich selbstständig zur Abklärung ins LKH Villach.
Ein Alkotest an der Lenkerin verlief negativ.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Arnoldstein und Riegersdorf/Siebenbrünn.
