Mit 30 Jahren: Top-Läuferin überraschend gestorben

Trauer in der Sportwelt: Die äthiopische Marathonläuferin Shewarge Alene ist im jungen Alter von nur 30 Jahren verstorben.
Das bestätigte der äthiopische Leichtathletikverband der Deutschen Presse-Agentur.
Noch vor vier Monaten bejubelte sie ihren Sieg beim Stockholm Marathon 2025. Die Veranstalter schrieben via Instagram: „Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen.“
Probleme mit dem Herzen
Sie habe während eines Trainings in der Hauptstadt Addis Abeba über Herzprobleme geklagt und sei kurz darauf verstorben, sagte Yohannes Engida, der Generalsekretär des Verbands.
Nähere Angaben zur Todesursache machte Engida nicht. Die Athletin sei am Mittwoch auf einem Friedhof in einem Vorort von Addis Abeba beerdigt worden.
