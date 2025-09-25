Vorteilswelt
Sportwelt unter Schock

Mit 30 Jahren: Top-Läuferin überraschend gestorben

Sport-Mix
25.09.2025 19:33
Im Mai hatte Shewarge Alene noch in Stockholm triumphiert.
Im Mai hatte Shewarge Alene noch in Stockholm triumphiert.(Bild: AP/Fredrik Persson)

Trauer in der Sportwelt: Die äthiopische Marathonläuferin Shewarge Alene ist im jungen Alter von nur 30 Jahren verstorben. 

0 Kommentare

Das bestätigte der äthiopische Leichtathletikverband der Deutschen Presse-Agentur.

Noch vor vier Monaten bejubelte sie ihren Sieg beim Stockholm Marathon 2025. Die Veranstalter schrieben via Instagram: „Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen.“

Shewarge Alene
Shewarge Alene(Bild: AP/Fredrik Persson)

Probleme mit dem Herzen
Sie habe während eines Trainings in der Hauptstadt Addis Abeba über Herzprobleme geklagt und sei kurz darauf verstorben, sagte Yohannes Engida, der Generalsekretär des Verbands.

Nähere Angaben zur Todesursache machte Engida nicht. Die Athletin sei am Mittwoch auf einem Friedhof in einem Vorort von Addis Abeba beerdigt worden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
