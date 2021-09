Diese Tiroler Liftbauten trotzen der Krise

Jahr für Jahr flossen vor der Pandemie um die 300 Millionen Euro an Gesamtinvestitionen in die Tiroler Seilbahnen (siehe Grafik unten). Das dürfte heuer weit verfehlt werden – wie schon im Vorjahr, als Corona bereits alles überschattete und „nur“ 182,4 Millionen in neue Bahnen, Beschneiung, Pisten, Parkplätze usw. flossen. Das „Schmalspur-Bauprogramm“ für die kommende Wintersaison umfasst laut „Tiroler Krone“-Informationen folgende Projekte: