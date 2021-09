Pflichtschulen laufen immer öfter die Lehrer davon

Die Stadtregierung selbst hatte in Sachen Lehrern übrigens vor dem Sommer verkündet, dass Wien für das kommende Schuljahr die höchste Anzahl an Lehrpersonal in der Geschichte der Stadt bekommen werde. Die Rede war von 130 Planstellen mehr als im Jahr zuvor „und so viele wie noch nie in der Geschichte der Stadt“, so Stadtrat Wiederkehr im Juni.