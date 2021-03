Lehrermangel: ÖVP und Gewerkschaft schlagen Alarm

Die Warnungen vor einem Lehrermangel sind nicht erst in Zeiten von Corona laut geworden - die Pandemie macht allerdings umso deutlicher, wie eklatant die Situation in der Bundeshauptstadt bereits ist. Bei der Opposition und Lehrergewerkschaft schrillen die Alarmglocken. Wiens oberster Pflichtschullehrer-Personalvertreter Thomas Krebs (FCG) fordert dringend Maßnahmen und auch die Wiener ÖVP will in einer Anfrage an Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) wissen, was die rot-pinke Stadtregierung unternimmt, um hier Schlimmeres zu verhindern. Gegenüber krone.at versichert Wiederkehr, dass man alles tue, „um auch in Zukunft genügend Lehrer für unsere Kinder zu haben“.