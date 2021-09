Deutschlandsberg: Der „verrückte“ Tabellenführer

„Der Verein fühlt sich in der dritten Liga daheim. Zuletzt waren 500 Leute gegen Treibach im Stadion, gegen Sturm waren’s 850 - das will man, da fühlt man sich wohl“, so der Cheftrainer, der seit 2019 den DSC anführt. Meier, früher in Sturms Nachwuchs mit Größen wie Jürgen Säumel Ronny Gercaliu oder Ekrem Dag bei den Amateuren aktiv, wurde als Spieler von einem Knorpelschaden gebremst - als Trainer ging der Weg in den letzten Jahren aber nach oben. Mit Gleisdorf gelang dem Grazer der Aufstieg in die Oberliga, mit Ilz in die Landesliga.