Erholungsurlaub: „Das ist ein Skandal der Caritas“

„Aktionen schaffen Unmut“

„Ich bin ständig mit Menschen konfrontiert, die diverse Schicksalsschläge erlitten haben – sei es psychisch oder auch physisch. Seitens der Behörden werden ihnen oftmals Steine in den Weg gelegt. Sie leben an oder vielmals unter der Existenzgrenze“, sagt der blaue Politiker, „diese Menschen denken nicht an Urlaub, sondern an das Überleben. Die Caritas schafft mit solchen Aktionen Unmut bei vielen österreichischen Familien, den ich wirklich gut verstehen kann.“