Asylberechtigte Familie erhält Erholungsurlaub

Die Caritas Tirol bietet Erholungsurlaube für besonders belastete, in erster Linie alleinerziehende Menschen in Hotels an. Diese werden großteils an Tiroler vergeben, derzeit befindet sich auch eine asylberechtigte Familie unter ihnen - was für Kritik sorgt. „Die finanziellen Mittel kommen aus einer Stiftung“, wird intensiv betont.