Biontech will bald Daten zur Kinderimpfung liefern

Der Impfstoff-Hersteller Biontech möchte noch im September Daten zu Wirkung und Sicherheit seines Vakzins für Kinder liefern - das kündigten die Firmengründer Ugur Sahin und Özlem Türeci am Sonntag an. Die Studienergebnisse dazu würden bereits vorliegen, müssen aber noch für die Zulassungsbehörden aufbereitet werden, so die Erklärung. Fünf- bis Elfjährige sollen dabei mit zehn Mikrogramm ein Drittel der Erwachsenen-Dosierung erhalten.