Biontech beantragt Zulassung für Kinder-Impfstoff

Biontech will in den kommenden Wochen die Zulassung seines Corona-Impfstoffs auch für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren beantragen. „Wir bereiten bereits die Produktion vor. Der Impfstoff ist derselbe, aber weniger hoch dosiert, und es muss weniger abgefüllt werden“, kündigte die medizinische Geschäftsführerin und Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci an.