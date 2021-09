„Pandemia“: Anschober geht unter die Buchautoren

Anschober möchte damit „viel von den Kompetenzen und Erfahrungen weitergeben, die ich in fast 18 Jahren Arbeit in Regierungen gesammelt habe“, wird er am Freitag in einer Aussendung zitiert. „Pandemia“ sei ein „fiktives Sachbuch, das Einblicke in Entscheidungen geben wird und uns zeigen soll, was wir aus der Krise lernen können und wie ein Virus die ganze Welt verändert“.