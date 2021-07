Haben Sie zu früh aufgegeben, Herr Anschober?

In Ihrer Abschiedsrede am 13. April haben Sie gesagt: „Ich will mich nicht kaputt machen.“ Was hat Ihnen dann die Kraft gegeben, sich zurückzunehmen?

Ich habe in meinen Körper hineingehört und wusste, das wäre nicht gut ausgegangen. Zutiefst berührend war, dass ich Tausende Mails und Briefe bekommen habe. Ich hätte eine Bäckerei und eine Blumenhandlung aufmachen können, so viele Kuchen und Sträuße habe ich geschenkt bekommen. Auch Gutscheine für Massagen und eine Yoga-Woche auf Mallorca, aber das habe ich nicht angenommen. „Danke für all das, was Sie für uns gemacht haben“, das war der Grundtenor. Unglaublich, wie einfühlsam sehr, sehr viele Menschen sind! Das hat mir viel Kraft gegeben. Man könnte sagen, es war Balsam auf meine Wunden.