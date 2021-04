Anschober geht: „Ich will mich nicht kaputtmachen“

„Ich wollte es dann noch einmal versuchen“, so der Minister. Dann seien die Probleme aber wieder gekommen und er habe gemerkt, dass er „die Notbremse“ ziehen müsse. In der schwersten Gesundheitskrise seit 100 Jahren brauche die Republik schließlich einen Gesundheitsminister, der zu 100 Prozent fit ist. „Das werde ich auch in den nächsten Wochen nicht sein“, so Anschober.